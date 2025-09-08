Водная полиция задержала браконьеров вблизи стратегических объектов на Каспии

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД задержали 38-летнего Ханмурада Ханалыева, занимавшегося незаконной рыбной ловлей вблизи стратегических зон на Каспии.

В момент задержания Ханалыев пытался скрыться с места происшествия на катере, но благодаря оперативности сотрудников полиции его удалось остановить. В ходе осмотра судна было изъято 59 единиц рыбы различных видов, выловленной синтетическими сетями, а также запрещенные к использованию орудия лова.

В ходе очередного мероприятия, проведенного водной полицией совместно с сотрудниками Центра рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства, в Абшеронском районе были также выявлены и задержаны 51-летний Вусал Наджафгулузаде и его ровесник Тарлан Саттаров, занимавшиеся незаконным ловом рыбы. В ходе проверки установлено, что у них не было рыболовных билетов. При осмотре у указанных лиц было изъято 93 единицы рыбы, запрещенные к использованию синтетические сети и другие орудия лова.

По обоим фактам ведется расследование.

Следует отметить, что мораторий на промышленный лов рыбы в связи с нерестом истек 1 сентября. До внимания желающих заниматься рыболовством в государственных заповедниках, национальных парках, море и других водоемах доводится, что во время рыбалки категорически запрещается использовать химические, ядовитые и взрывчатые вещества, а также такие орудия охоты, как синтетические сети, электрический ток и острые крючки.

Кроме того, продолжается борьба с лицами, совершающими кражи железных труб и проводов различного назначения, проложенных по дну Каспия.

В целях защиты водных биоресурсов и обеспечения экологического баланса планируется проведение регулярных контрольных мероприятий водной полицией совместно с соответствующими государственными органами.

Просьба к гражданам сообщать в Управление полиции на водном транспорте о любых правонарушениях в Каспийском море и других водных объектах по телефонам 012-433-38-12 и 012-433-38-02.