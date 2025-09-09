Призыв о помощи: Ветеран войны просит помощи для обожженного годовалого сына – ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратился ветеран Отечественной войны Дильгам Багиров с просьбой о помощи для своего годовалого сына, Умида Багирзаде, который получил тяжёлые ожоги.

Трагедия произошла 20 мая. Как рассказал отец, в тот день мать малыша поставила кипятить воду, чтобы ощипать курицу. Умид, находясь в манеже, дотянулся до скатерти, потянул её, и кастрюля с кипятком опрокинулась ему на голову.

«С тяжёлыми ожогами мы срочно отвезли его в клинику «Бонадеа». Он провёл 15 дней в реанимации, борясь за жизнь. Слава богу, он выжил», - вспоминает Д.Багиров.

После стабилизации состояния мальчика перевели в обычную палату, однако последствия ожогов до сих пор дают о себе знать. У ребёнка сильно деформированы пальцы, одна рука практически не разгибается. Ему срочно необходим курс физиотерапии, чтобы избежать серьёзных последствий в будущем. В противном случае, по словам отца, в дальнейшем может потребоваться сложная операция.

«Нам нужно хотя бы 2–3 тысячи манатов. Я ветеран, но, несмотря на это, работаю на автомойке и получаю 10–15 манатов в день. Этого едва хватает на еду, подгузники и аренду жилья. Долги уже огромные», - говорит Дильгам Багиров.

«Мы нашли массажиста, который согласился проводить физиотерапию на дому. Но он просит 30 манатов в день. Я честно сказал, что не могу позволить себе такие расходы. Как мне оплатить лечение, если я получаю всего 10–12 манатов в день?» - рассказывает отец.

«Я просто хочу, чтобы мой сын мог нормально расти и развиваться. А сейчас его рука полностью скрючена, и у меня нет ни копейки, чтобы помочь ему», - говорит он.

Номер Дильгама Багирова для связи +99455 372-61-55

Банковская карта: 5239 1517 7425 8175 Kapital Bank

Да не оскудеет рука дающего!