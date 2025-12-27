 Сегодня на Солнце произошла мощная вспышка | 1news.az | Новости
09:55 - Сегодня
Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку с 8 декабря, а пик вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, ранним утром на восточном краю Солнца была зарегистрирована вспышка уровня M5.1. Ее мощность составила около половины порога высшего класса X.

При этом вероятность магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно в новогоднюю ночь ученые оценивают как невысокую. Это связано с тем, что активные области звезды сейчас значительно удалены от линии «Солнце — Земля».

Исследователи также указали, что вспышка, зафиксированная 8 декабря, и нынешнее событие, вероятно, произошли в одной и той же активной области. В начале месяца она находилась на западном краю Солнца, затем прошла по обратной стороне звезды и вновь стала видимой с Земли, переместившись к восточному краю.

Источник: Газета.ру

