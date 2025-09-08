ООН: Землетрясение в Афганистане затронуло 500 тысяч человек

Последствиями землетрясения в горах Гиндукуш на востоке Афганистана оказались затронуты 500 тыс. человек, больше половины из них - дети.

Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"500 тыс. человек были затронуты бедствием, 263 тыс. из них - дети", - говорится в заявлении фонда.

Отмечается, что результаты межведомственной экспресс-оценки в 30 общинах подтвердили, что от землетрясения "пострадал 19 781 ребенок", включая более 10 тыс. девочек и 9,4 тыс. мальчиков.

"Эти цифры подчеркивают непропорционально сильное влияние бедствия на детей и острую необходимость в защите и услугах, ориентированных на детей", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.