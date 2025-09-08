 Президент Казахстана выступит с обращением к народу | 1news.az | Новости
Президент Казахстана выступит с обращением к народу

First News Media08:35 - Сегодня
Президент Казахстана выступит с обращением к народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу

Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах "Акорды" в социальных сетях в 10:00 по бакинскому времени.

Ожидается, что в своем обращении Токаев сделает важные заявления относительно текущей политической и экономической ситуации.

