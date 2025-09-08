В Загатале мужчина упал с подвесного моста в реку
В Загатале 40-летний мужчина упал с подвесного моста в реку.
Как сообщает Lent.az, инцидент произошёл вечером на «Подвесном мосту», расположенном на территории города.
Житель села Катех Балакенского района Эльчин Садреддин оглы Исаев (1984 г.р.) упал в русло реки Тала.
Пострадавший получил множественные травмы. Его извлекли из воды спасатели МЧС и передали бригаде скорой помощи.
Эльчин Исаев был госпитализирован в Загатальскую центральную районную больницу.
По факту происшествия проводится расследование.
255