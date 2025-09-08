В Загатале мужчина упал с подвесного моста в реку

В Загатале 40-летний мужчина упал с подвесного моста в реку.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошёл вечером на «Подвесном мосту», расположенном на территории города.

Житель села Катех Балакенского района Эльчин Садреддин оглы Исаев (1984 г.р.) упал в русло реки Тала.

Пострадавший получил множественные травмы. Его извлекли из воды спасатели МЧС и передали бригаде скорой помощи.

Эльчин Исаев был госпитализирован в Загатальскую центральную районную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.