 Рики Мартин получил историческую награду, отметив четыре десятилетия на сцене - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Рики Мартин получил историческую награду, отметив четыре десятилетия на сцене - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:55 - Сегодня
На церемонии MTV Video Music Awards 2025, прошедшей в Нью-Йорке, Рики Мартин был удостоен первой в истории награды Latin Icon Award, учреждённой MTV для артистов, повлиявших на мировое признание латиноамериканской музыки.

Певец отметил событие ярким выступлением, эффектно появившись под потолком арены, он исполнил «Livin’ La Vida Loca», «Maria», «Shake Your Bon-Bon», «Vente Pa’ Ca» и легендарную «La Copa de la Vida» - отметим, что это стало его первым выступлением на VMAs за 20 лет.

В благодарственной речи артист подчеркнул, что музыка объединяет страны и поколения, посвятил награду своим детям и поблагодарил фанатов за 40 лет поддержки, заявив, что зависим от аплодисментов поклонников.

Учреждение премии Latin Icon и выбор MTV в пользу Рики Мартина в западных СМИ называют символическим шагом - именно его хиты конца 1990-х стали ключом к Latin explosion и открыли дорогу целому поколению латиноамериканских исполнителей в глобальной поп-культуре.

