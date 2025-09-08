В Казахстане появится министерство по ИИ

В Казахстане появится министерство по искусственному интеллекту.

Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана, передает агентство Kazinform.

Новое министерство должен возглавить специалист на уровне заместителя премьер-министра, — сказал глава государства.

По его словам, для модернизации всех отраслей экономики Правительству необходимо массовое внедрение искусственного интеллекта.

На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологий искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие Цифрового кодекса, — сказал глава государства.