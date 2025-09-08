Турецкая группа Manifest оказалась под следствием за нарушение общественных норм морали - ВИДЕО

В отношении турецкой группы Manifest, давшей концерт вечером 6 сентября в Стамбуле, возбуждено расследование по статьям «Непристойные действия» и «Эксгибиционизм».

Подчеркивается, что концерт состоялся в KüçükÇiftlik Park в районе Бешикташ и был ориентирован на аудиторию старше 18 лет - причиной стало то, что во время выступления артисток были зафиксированы действия, которые, по версии следствия, нарушают общественные нормы морали и могут негативно повлиять на детей и молодёжь, сообщает турецкое издание Milliyet со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

Отмечается, что для установления деталей и возможных правонарушений правоохранительным органам поручено провести необходимые проверки и опросы.

Manifest - новый турецкий девичий коллектив из шести участниц, группа привлекла внимание после участия в конкурсе «Big 5 Türkiye» и в последние месяцы активно заявляет о себе концертами и новыми песнями.