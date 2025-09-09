Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец для подачи прошения об отставке

Премьер-министр Франции Франсуа Байру прибыл в Елисейский дворец, где намерен подать президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

Кадры прибытия главы правительства транслировал в прямом эфире телеканал LCI.

Ожидается, что глава государства примет это прошение и в ближайшие дни определится с кандидатурой нового премьера. По информации телеканала BFMTV, президент страны уже практически определился с кандидатурой и даже может объявить об этом уходящему в отставку главе правительства. Одними из вероятных кандидатов называют председателя Национального собрания (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве и министра вооруженных сил Себастьена Лекорню. Последний, по данным СМИ, уже якобы обсуждает с политическими кругами формирование нового кабмина. Однако пока даже после отставки правительства нынешние министры продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока глава государства не назначит нового премьера и тот не сформирует свой кабмин.

8 сентября большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. По данным телеканала LCI, премьер намерен подать прошение об отставке президенту во вторник.

В ходе состоявшихся в понедельник слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленный им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти €44 млрд в 2026 году.

Источник: ТАСС