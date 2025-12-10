«Перенесите ресторан, а не памятник» - Асмер Нариманбекова

Председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев вчера во время своего выступления в Милли Меджлисе предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из Ичеришехер.

«В Ичеришехер находится бывшее здание Национальной энциклопедии. Сейчас один этаж этого здания превратили в ресторан. Ничего не имею против. Когда там была Национальная энциклопедия, перед ней справедливо стоял памятник Гасан беку Зардаби, поскольку он является основоположником нашей прессы. Сейчас же Гасан бек Зардаби выглядит там как привратник ресторана. Люди, входящие в ресторан, смотрят и спрашивают: "А это кто такой?"», - заявил писатель во время своего выступления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, дочь автора памятника Гасан беку Зардаби, заслуженного скульптора Эльмиры Гусейновой, Асмер Нариманбекова, выразила протест против этого предложения на своей странице в Facebook.

«Как можно переносить памятник, который десятилетиями стоит в Ичеришехер? Какое это неуважение к автору этого памятника - моей матери, заслуженному скульптору Азербайджана Эльмире Гусейновой. Памятники по всему миру украшают города; вокруг них или рядом с ними могут строиться рестораны и всё что угодно. Это их ничуть не портит».

А.Нариманбекова предложила переместить не памятник, а ресторан:

«Если вас что-то беспокоит, обратите внимание на этот ресторан и перенесите его в другое место. Существующий порядок нарушать нельзя: этот памятник связан со старым городом своим стилем и композицией. Прискорбно, что так мало людей понимают ситуацию...» - заявила она в своем посте.

Памятник, расположенный в Ичеришехер, был установлен в 1979 году. Автором скульптуры является Эльмира Гусейнова, а архитектором - Зейнаб Гулиева. Общая высота памятника составляет 4 метра, он выполнен из бронзы.

Отметим, что Асмер Нариманбекова является дочерью народного художника СССР и Азербайджанской ССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджанской ССР Тогрула Нариманбекова от его первого брака со скульптором, заслуженным художником Азербайджана Эльмирой Гусейновой.

