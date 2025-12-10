 В Гяндже проводится расследование случая отравления детей донером - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Гяндже проводится расследование случая отравления детей донером - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:20 - Сегодня
В Гяндже проводится расследование случая отравления детей донером - ОБНОВЛЕНО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) начало расследование в связи с отравлением школьников в Гяндже.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в АПБА.

Отмечается, что с целью установления причин произошедшего, а также факта пищевого отравления, специалисты Агентства совместно с сотрудниками соответствующих структур начали расследование. Вопрос взят под контроль.

Восьми лицам, госпитализированным в отделение инфекционных заболеваний больницы имени Аббаса Саххата с диагнозом «гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения», были оказаны необходимые медицинские услуги. Лица, чье состояние оценивается как удовлетворительное, выписаны домой для амбулаторного лечения.

08:50

Стали известны личности школьников, отравившихся донером в Гяндже.

Как сообщает AПA, отравившимися являются:

Ф. Исмаилов, 2015 г.р.
Х. Тагиева, 2015 г.р.
Э. Зейналов, 2014 г.р.
Н. Мамедова, 2015 г.р.
А. Мамедзаде, 2015 г.р.
Т. Джафарзаде, 2014 г.р.
Г. Гусейнли, 2015 г.р.
Э. Мирзоев, 2015 г.р.

Согласно информации, в настоящее время состояние отравившихся учеников оценивается как удовлетворительное.

08:20

В Гяндже зафиксирован случай отравления среди школьников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AПA, ученики средней школы №16 имени М. Ш. Вазеха в городе Гянджа отравились донером.

Семь учащихся госпитализированы с диагнозом «отравление».

Была незамедлительно оказана помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих органов.

По факту происшествия проводится расследование.

Поделиться:
678

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по Центральной Азии и странам СНГ - ...

Экономика

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Общество

Важные рекомендации МЧС о том, как вести себя во время ливней

Общество

В Азербайджан экстрадирован обвиняемый в убийстве

Общество

Намизад Сафаров обвиняется в присвоении 53 тыс. манатов

В Баку мужчина упал с 8-го этажа

Важные рекомендации МЧС о том, как вести себя во время ливней

В Астаре пропали рыбаки

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Бакинском метрополитене начался новый технологический этап

В Азербайджане будет приостановлено признание иностранных дипломов

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

Когда и где засияет главная елка Баку?

Последние новости

Пашинян обвинил руководство ААЦ в роскоши и потребовал прозрачности

Сегодня, 12:00

Намизад Сафаров обвиняется в присвоении 53 тыс. манатов

Сегодня, 11:45

Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по Центральной Азии и странам СНГ - ФОТО

Сегодня, 11:37

Jony перепел один из главных хитов 2000-х - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

В Баку мужчина упал с 8-го этажа

Сегодня, 11:20

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

Сегодня, 11:15

Важные рекомендации МЧС о том, как вести себя во время ливней

Сегодня, 11:12

Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала TIME - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Пашинян: Сейчас у нас есть беспрецедентная возможность установить прочный мир

Сегодня, 11:05

В Астаре пропали рыбаки

Сегодня, 10:58

Баку и Вашингтон обсудили скорый запуск «Маршрута Трампа»

Сегодня, 10:55

Казахстан перенаправляет часть нефти в Китай после удара по КТК

Сегодня, 10:50

В Лерике машина скатилась в овраг: есть погибший

Сегодня, 10:48

«Ölmədən öncə»: Флора Керимова и Самир Багиров спустя десятилетия вновь записали дуэт - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

В Азербайджан экстрадирован обвиняемый в убийстве

Сегодня, 10:40

The Brussels Times: Азербайджан обозначил стратегию на 2026 год

Сегодня, 10:37

Посол США призвал Анкару избавиться от российских систем С-400

Сегодня, 10:35

Состоялась голливудская премьера фильма «Тагиев: Нефть» - ФОТО

Сегодня, 10:32

В Гяндже проводится расследование случая отравления детей донером - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:20

«Перенесите ресторан, а не памятник» - Асмер Нариманбекова

Сегодня, 10:17
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30