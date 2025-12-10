Нетрезвые водители вновь становятся причиной трагедий

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращает внимание водителей на недопустимость управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Этот фактор по-прежнему остается одной из ключевых причин дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Как сообщает 1news.az, по данным ведомства, среди ДТП со смертельным исходом, зарегистрированных на прошлой неделе, присутствует значительная доля случаев, связанных с нетрезвым вождением. Несмотря на снижение количества аварий по причине опьянения на 12 фактов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проблема остается актуальной. Особую тревогу вызывает рост подобных случаев во время свадебных мероприятий и других торжеств.

В ГУГДП подчеркивают, что последствия нетрезвого вождения наносят непоправимый ущерб не только самим нарушителям, но и другим участникам дорожного движения, затрагивая судьбы целых семей. В связи с этим ведомство призывает водителей проявлять максимальную ответственность, соблюдать правила и помнить о рисках, которые несет управление автомобилем в состоянии опьянения.

Джамиля Суджадинова