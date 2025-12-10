В Азербайджан экстрадирован обвиняемый в убийстве

Министерство юстиции Азербайджана продолжает сотрудничество с компетентными органами зарубежных стран по делу задержания и возвращения в страну лиц, находящихся в международном розыске.

Об этом сообщили в ведомстве.

Как сообщает 1news.az, 10 декабря в Азербайджан был экстрадирован еще один разыскиваемый по линии Интерпола. Речь идет о гражданине Украины Самике Бабаеве, которому инкриминируют умышленное убийство, совершённое из корыстных побуждений или по заказу (ст. 120.2.5 УК Азербайджана). Он был выявлен и задержан на территории Германии.

Экстрадиция состоялась после согласия немецкой стороны, предоставленного на основании запроса Генеральной прокуратуры и полного пакета документов, подготовленного Министерством юстиции в соответствии с международными нормами. Сотрудники Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы сопроводили обвиняемого в Азербайджан, где он был помещён в Бакинский следственный изолятор.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что работа по возвращению разыскиваемых лиц продолжается.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова