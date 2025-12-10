«Ölmədən öncə»: Флора Керимова и Самир Багиров спустя десятилетия вновь записали дуэт - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Флора Керимова и популярный эстрадный исполнитель Самир Багиров, недавно вернувшийся на сцену после четырёхлетнего творческого затишья, вновь объединились в дуэте спустя десятилетия после своей первой совместной работы.

Слушателям хорошо знаком их совместный хит «Gözəl Vətən», выпущенный в конце 1990-х годов. Спустя почти три десятилетия артисты записали новую дуэтную композицию - «Ölmədən öncə» (музыка и слова Рафаэля Шабанова), восстановившую их творческий тандем.

Песня впервые прозвучала во время съёмок новогоднего огонька на AZTV, показ которого запланирован на 31 декабря. Отрывки композиции, появившиеся в социальных сетях, вызвали активный отклик у слушателей, после чего Флора Керимова и Самир Багиров приняли решение выпустить трек раньше запланированной даты официального релиза – песня «Ölmədən öncə» уже доступна на всех электронных музыкальных платформах.