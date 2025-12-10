Состоялась голливудская премьера фильма «Тагиев: Нефть» - ФОТО

Фильм «Тагиев: Нефть» был показан представителям голливудской киноиндустрии в одной из знаковых мировых кинолокаций - Ross House.

В рамках показа, который собрал более 100 гостей, после демонстрации картины состоялась сессия вопросов и ответов с режиссёром картины Зауром Гасымлы.

Мероприятие стало очередным успешным шагом в продвижении фильма «Тагиев» на международном уровне и расширении присутствия азербайджанского кино на мировой арене.

Отметим, что Ross House в Голливуде - это частная историческая резиденция в районе Hollywood Hills (Лос-Анджелес), известная в профессиональной среде как закрытая площадка для кинематографических и деловых мероприятий индустрии развлечений.

Напомним, что фильм «Tагиев: Нефть» официально выдвинут на 98-ю премию «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм», шорт-лист которой будет объявлен 16 декабря.

