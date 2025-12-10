The Brussels Times: Азербайджан обозначил стратегию на 2026 год

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков изложил в Брюсселе приоритеты страны в сфере региональной стабильности, отношений с Европой и продолжающихся мирных переговоров с Арменией.

Его визит в Бельгию стал частью более широких усилий по поддержанию политического диалога с Брюсселем, взаимодействию с институтами ЕС и НАТО, а также информированию о развитии событий после саммита в Вашингтоне ранее в этом году, пишет The Brussels Times.

Отношения Азербайджан–Бельгия: стабильные, но экономически недостаточно развитые

Отмечая 33 года дипломатических отношений, связи между Азербайджаном и Бельгией были охарактеризованы как «устойчивые и конструктивные». Во время визита Амирбеков встретился с высокопоставленными представителями МИД, дипломатическим советником Короля, а также с представителями офиса премьер-министра и парламента.

Особое внимание было уделено экономическим отношениям, которые сегодня не соответствуют имеющемуся потенциалу. Торговый оборот между двум странами в 2024 году составил менее 90 млн долларов - показатель, который обе стороны считают несоответствующим реальному потенциалу. В Азербайджане сейчас работают около 20 бельгийских компаний, и стороны видят перспективы сотрудничества в сфере логистики, инфраструктуры, транспорта, возобновляемой энергетики, развития портов и сельского хозяйства, пишет издание.

Переход Азербайджана к «зелёной» энергетике открывает новые возможности для расширения сотрудничества.

Мирный процесс: горизонт, а не дедлайн

Значительная часть обсуждений была посвящена развивающемуся мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. После более чем трех десятилетий конфликта Амирбеков охарактеризовал текущий момент как «горизонт, а не дедлайн для мира».

Он отметил, что вашингтонский саммит стал началом, а не завершением:

«Он открыл дверь. Теперь нам нужно построить дом», — сказал он.

Ожидания Азербайджана в отношении долгосрочного мира основаны на трёх элементах:

Долговременный мир, который переживет политические циклы и смену правительств;

Открытые границы и восстановленные связи в регионе как основа стабильных отношений;

Экономическая взаимозависимость, где общие экономические выгоды становятся стабилизирующим фактором;

Помимо официальных переговоров постепенно возобновляются неформальные контакты.

Делегации журналистов, учёных и экспертов из обеих стран уже посетили Баку и Ереван — визиты, которые Амирбеков назвал важными шагами на пути восстановления коммуникации между обществами.

Амирбеков подчеркнул, что миростроительство должно идти «медленно, но уверенно», позволяя обществам адаптироваться и поддерживать долгосрочную нормализацию, отмечает издание.

Хотя доверие остается хрупким, эти обмены и технические обсуждения свидетельствуют о более конструктивной динамике по сравнению с предыдущими годами.

Средний коридор и региональная роль Азербайджана

Геополитические сдвиги и нарушения традиционных торговых маршрутов усилили интерес к Среднему коридору – транскаспийскому маршруту, соединяющему Китай с Европой. Война в Украине осложнила северный маршрут, нестабильность затронула южный, и в этих условиях страны Центральной Азии - в первую очередь Казахстан - рассматривают транзит через Азербайджан как стратегически важный путь.

Азербайджан недавно присоединился к формату C5+1, сформировав новое объединение C6 с центральноазиатскими государствами. ЕС и Китай проявляют растущий интерес к увеличению объемов грузоперевозок через Средний коридор, прогнозируя рост до 20–25 млн тонн в год в ближайшие годы.

Отношения ЕС–Азербайджан: на пути к стратегическому партнерству?

Как отмечает издание, значительная часть визита была посвящена стремлению Азербайджана вывести отношения с Европейским союзом на уровень стратегического партнерства - такого же, как уже существует с рядом стран, включая Китай и Великобританию.

Хотя формальное соглашение о партнерстве все еще находится на стадии переговоров, политический диалог за последние годы заметно активизировался. Встречи на высшем уровне между Президентом Ильхамом Алиевым, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой отражают растущее сотрудничество в сферах энергетики, связности и региональной стабильности.

Азербайджан поставляет природный газ в десять европейских стран, включая восемь государств-членов ЕС, и расширяет инвестиции в ветровую, солнечную и водородную энергетику - области, где участие ЕС, по прогнозам, будет расширяться.

Амирбеков подчеркнул, что хотя переговоры ранее были приостановлены из-за пандемии, обе стороны признают, что отношения уже фактически являются прочными. Их формализация, по его словам, стала бы естественным следующим шагом, пишет издание.

Азербайджан и НАТО: многолетнее партнерство

Партнерство Азербайджана с НАТО началось в 1994 году, когда страна присоединилась к программе «Партнерство ради мира». По словам Амирбекова, отношения были «позитивными и предсказуемыми», основанными на взаимодействии, подготовке кадров, учениях и общих вопросах безопасности.

Азербайджан участвовал в миссии ISAF в Афганистане и регулярно принимает делегации НАТО в Баку. Сейчас готовится новая Индивидуально адаптированная программа партнерства (ITPP), которая должна определить следующий этап сотрудничества.

Он отметил, что партнерство не направлено против какой-либо страны, а является частью многовекторной внешней политики Азербайджана.

Пошаговый прогресс и осторожный оптимизм

В завершение обсуждения Амирбеков отметил важность того, чтобы мирный процесс принадлежал обеим странам, а международные акторы играли поддерживающую, но не центральную роль.

Он сослался на примеры вроде Северной Ирландии, где примирение потребовало времени, последовательности и постепенного восстановления доверия. Несмотря на сложность ситуации, он выразил осторожный оптимизм, что 2025 год может запомниться как поворотный момент в региональных отношениях - и что нынешняя траектория создает реалистичную основу для прогресса в 2026 году и далее, пишет издание.