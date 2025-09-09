Фариз Алиев: «Наша цель - довести в этом году количество блок-поездов, отправляемых из Китая в Европу, до 450»

Связи между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой имеют исторические корни, и в современном мире они продолжают развиваться.

Как сообщает 1news.az, об этом на мероприятии с участием делегации из провинции Чжэцзян (Китай) заявил руководитель отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев.

По его словам, расположение Азербайджана на древнем Шёлковом пути не только повышает стратегическое значение страны, но и создаёт благоприятные условия для развития экономических, торговых, культурных, туристических и транспортных связей с Китаем.

Фариз Алиев отметил, что в последние годы, благодаря инициативам лидеров обоих стран, отношения между Азербайджаном и Китаем вышли на уровень стратегического партнёрства: «Уникальное географическое положение Азербайджана, соединяющее Восток и Запад, Север и Юг, превращает нашу страну в одного из ключевых игроков в региональных и глобальных транспортных и торговых связях. Этот потенциал поддерживается долгосрочной государственной стратегией и крупными транспортными проектами».

Также он подчеркнул, что такие проекты последних 20 лет, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Международный морской торговый порт Баку и Логистический терминал Абшерон, значительно усилили роль Азербайджана в международных транзитных операциях.

Он отметил, что благодаря этим инфраструктурным возможностям за последние пять лет объём транзитных грузов через страну увеличился в пять раз: «Сегодня Азербайджан выступает одним из самых надёжных, эффективных и экономически выгодных транспортных коридоров между Востоком и Западом. Это мероприятие является примером этих достижений».

По словам Фариза Алиева, контейнерные перевозки блок-поездами с Китаем начались примерно пять лет назад. С 2023 года в этой сфере начали применяться более качественные услуги. Только в 2024 году из Китайской Народной Республики в Европу было отправлено 358 блок-поездов.

«Наша цель - довести эту цифру в этом году до 450, а в среднесрочной перспективе - увеличить до 1000 блок-поездов в год», - отметил он.

Ф.Алиев отметил, что провинция Чжэцзян, одна из крупнейших экономически провинций Китая, играет важную роль в этом процессе. Он расценил участие вице-губернатора этой провинции в мероприятии как показатель высокой значимости сотрудничества со стороны Китая: «Это для нас повод для гордости, и мы уверены, что благодаря взаимному сотрудничеству наши отношения будут развиваться ещё активнее».

