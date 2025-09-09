Продолжает расширяться сотрудничество между Китаем и Азербайджаном в сфере железнодорожных перевозок – ФОТО

Состоялась церемония встречи 237-го поезда, прошедшего по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Сегодня в Абшеронском логистическом центре состоялось мероприятие, посвящённое 5-летию железнодорожного экспресса Китай (Чжэцзян) – Европа по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), а также встрече поезда Иу (Китай) – Баку (Азербайджан).

Как сообщает 1news.az, в рамках мероприятия, в котором приняли участие представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АДЖ), был встречен 237-й блок-поезд, прошедший по Транскаспийскому международному транспортному маршруту по направлению Китай (Чжэцзян) - Европа.

Контейнерные грузы, доставленные поездом Иу - Баку по вышеуказанному маршруту, будут отправлены через Азербайджан на рынки Турции и Европы.

На церемонии было отмечено, что в последние годы сотрудничество между Китаем и Азербайджаном в сфере транспорта, в частности железнодорожных перевозок, продолжает расширяться.

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в июле между АДЖ и Государственной корпорацией «Китайские железные дороги», было достигнуто соглашение об увеличении потенциала железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, назначении представителя АДЖ в порту Сиань, а также об открытии контейнерной площадки с годовой перегрузочной способностью в 20 000 TEU.

Кроме того, в прошлом месяце присоединение китайской компании «China Railway Container Transport Corp. Ltd.» (CRCT) к совместному предприятию «Middle Corridor Multimodal Ltd.» ещё раз подчеркнуло значимость эффективного сотрудничества двух стран для развития Среднего коридора и перевозок по направлению Восток–Запад–Восток.

Гафар Агаев