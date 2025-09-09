 Режим искусственного интеллекта Google добавляет 5 новых языков | 1news.az | Новости
Режим искусственного интеллекта Google добавляет 5 новых языков

First News Media13:30 - Сегодня
Режим искусственного интеллекта Google добавляет 5 новых языков

Google объявил о расширении поддержки своего режима искусственного интеллекта в поиске (AI Mode) сразу на пять новых языков: хинди, индонезийском, японском, корейском и бразильском португальском.

Режим AI Mode, основанный на усовершенствованной модели Gemini 2.5, предлагает пользователям улучшенное понимание языка, мультимодальные возможности и глубокий анализ запросов. В отличие от простого перевода, локализация режима подразумевает учёт культурных и региональных особенностей, что делает поиск более точным и полезным для пользователей по всему миру.

«Расширение поддержки на эти языки позволит миллионам пользователей взаимодействовать с нашим ИИ на родном языке, задавать более сложные вопросы и получать качественные ответы с учётом местного контекста», — заявил представитель Google.

Джамиля Суджадинова

