Режим искусственного интеллекта Google добавляет 5 новых языков

Google объявил о расширении поддержки своего режима искусственного интеллекта в поиске (AI Mode) сразу на пять новых языков: хинди, индонезийском, японском, корейском и бразильском португальском.

Режим AI Mode, основанный на усовершенствованной модели Gemini 2.5, предлагает пользователям улучшенное понимание языка, мультимодальные возможности и глубокий анализ запросов. В отличие от простого перевода, локализация режима подразумевает учёт культурных и региональных особенностей, что делает поиск более точным и полезным для пользователей по всему миру.

«Расширение поддержки на эти языки позволит миллионам пользователей взаимодействовать с нашим ИИ на родном языке, задавать более сложные вопросы и получать качественные ответы с учётом местного контекста», — заявил представитель Google.

Джамиля Суджадинова