В операции против азербайджанской диаспоры имелись личные мотивы, признают в России

В управлении ФСБ по Свердловской области не прекращаются проверки на фоне жестких задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге в июне этого года, спровоцировавших дипломатический конфликт между Москвой и Баку, сообщают российские медиа.

В сообщениях фигурирует имя сотрудника Следственного комитета России по Свердловской области майора Ярослава Кузвесова. Отмечается, что еще до массовых задержаний он уверял руководство в том, что располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности Сафаровых и Шихлинских «к преступлениям прошлых лет».

В результате Кузвесов получил «зеленый свет» на проведение оперативных мероприятий. Однако спустя два месяца «расследования» стала ясно - предъявить выходцам из Азербайджана «кроме показаний ряда свидетелей» фактически нечего.

Делегация проверяющих из Москвы выясняет, как и почему свердловское Управление Федеральной службы безопасности допустило такую осечку, «которая может обойтись России весьма дорого и не только репутационно».

Вопросы есть и к непосредственному руководству Кузвесова, которое изо всех сил «старается прикрыть майора».

Сам Ярослав Кузвесов, осознавая масштаб случившегося, уже признал, что ввел руководство в заблуждение относительно имеющейся у него доказательной базы и развернул операцию против азербайджанской диаспоры «из-за своих личных амбиций».