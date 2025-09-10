Пашинян прокомментировал планы по сокращению военного бюджета Армении на 2026 год

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте прокомментировал планы по сокращению военного бюджета на 2026 г.

По его словам, в 2025 г. в сравнении с бюджетом на 2024 г. был значительный, несоразмерный рост оборонных расходов (на 115 млрд. драмов - около $300 млн).

«Часть этих расходов мы направили на покрытие долгов, обязательств, в том числе в сфере обороны. То есть, те обязательства, по которым выплаты должны были быть осуществлены в 2030 или 2035 г – мы посчитали целесообразным уменьшить долговую нагрузку сейчас. Но не только это», - сказал Пашинян.

По этой логике, по его словам, расходы на оборону в 2026 г. выше, чем в 2024 г. Он призвал учитывать не только формальную арифметику в этом вопросе. Если бы не резкое увеличение расходов в 2025 г., то постепенный ежегодный рост сохранился бы и в 2026 г.

Премьер заявил, что именно этим обусловлено отсутствие роста расходов на оборону и их запланированное сокращение.

«Но есть и другие факторы, которые я могу представить парламенту в закрытом режиме в случае необходимости», - отметил Пашинян.

Ранее Пашинян на брифинге в правительстве заявил, что Армения не планирует наращивать оборонные расходы в следующем году. Аналогичное заявление до этого сделал министр финансов Ваге Ованнисян.

