Армения

Суд продлил на 2 месяца арест епископа, принуждавшего священников к участию в митингах оппозиции

First News Media16:07 - Сегодня
Суд первой инстанции в Ереване продлил на два месяца срок ареста предстоятеля Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртыча Прошяна, сообщил его адвокат Роман Агаронян.

Прошян 16 октября был заключен под стражу сроком на 2 месяца по обвинению в принуждении священников к участию в митингах оппозиции.

Помимо этого Прошяну и другому священнику Гарегину Арсеняну предъявлены обвинения о «хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере и с использованием служебного положения», а также «воспрепятствовании осуществлению избирательного права с использованием служебного положения».

Источник: Sputnik Армения

