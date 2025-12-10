Гарегин II необоснованно отложил собрание епископов, заявляют требующие его отставки священнослужители

Армянские епископы, участвовавшие во встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвавшие католикоса всех армян Гарегина II уйти на отдых, выступили с заявлением, в котором назвали «необоснованным» решение главы Армянской апостольской церкви отложить собрание епископов.

«С сожалением узнали о том, что предстоящее собрание епископов по необоснованным причинам отложено Католикосом всех армян Гарегином II, - говорится в заявлении. - Сожалеем, что поднятые нами серьезные вопросы остались без ответа».

Касательно обвинений в их адрес за позицию, занятую в отношении Гарегина II, епископы выразили свою «непоколебимую приверженность святому Эчмиадзину, порядку и правилам Армянской апостольской святой церкви, нашим традициям и нашей конгрегации».

«Призываем наших духовных братьев не поддаваться на провокации, воздерживаться от оскорбительных высказываний и не нападать на священную миссию епископов, уважая при этом иерархический порядок Церкви.

Мы еще раз подтверждаем нашу обоснованную и справедливую позицию о необходимости поиска фундаментального решения неприемлемых явлений, разворачивающихся вокруг нашего государства и святой церкви», - подчеркивается в заявлении.

