Польша закрыла несколько аэропортов из-за нарушения воздушных границ

В ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину, Польша закрыла международные аэропорты "Жешув-Ясенка", "Люблин" и оба аэропорта в Варшаве из-за "незапланированной военной активности".

Об этом говорится в экстренном сообщении авиаперсонала (NOTAM).

Причиной этого, указали в ведомстве, стала "незапланированная военная активность, связанная с обеспечением государственной безопасности".

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в соцсети Х, что "активировало все необходимые процедуры", чтобы обеспечить защиту воздушного пространства. Согласно информации, в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран НАТО. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.

Отметим, что аэропорт "Жешув-Ясенка" – ключевой логистический узел для передачи западной помощи Украине.