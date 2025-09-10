Евросоюз осудил атаку Израиля на Доху

«Сегодняшний удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара и чреват дальнейшей эскалацией насилия в регионе.

Мы выражаем полную солидарность с властями и народом Катара — стратегического партнера ЕС», — говорится в сообщении.

В Брюсселе добавили, что необходимо избегать «любой эскалации войны в Газе». Там также заверили, что продолжат поддерживать все усилия, направленные на достижение перемирия в Газе.

ЦАХАЛ атаковала лидеров ХАМАС, которые находились в Катаре для переговоров по прекращению огня. По информации телеканала Al Arabiya, погибли несколько руководителей группировки, включая главу ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайю и главу политбюро группировки Халеда Машаля. Однако в ХАМАС сообщили, что погиб лишь сын аль-Хайи.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, американские военные уведомили Белый дом и президента США Дональда Трампа об ударе армии Израиля по Катару. Сам Трамп выразил сожаление, что «печальный инцидент» произошел в Катаре, но в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после атаки сказал, что это «может стать возможностью для мира».

Источник: РБК