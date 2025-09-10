Число детей с ожирением впервые превысило количество с недостаточным весом - ЮНИСЕФ

По данным масштабного исследования ЮНИСЕФ, впервые в истории число детей и подростков с ожирением превысило количество детей с недостаточным весом.

Таким образом, согласно отчету агентства ООН, на сегодняшний день около 188 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдают ожирением. Такие цифры дают понять, что ожирением страдает почти каждый десятый ребёнок. Для сравнения, распространенность недостаточного веса в той же возрастной группе снизилась с 13% в 2000 году до 9,2%.

В то же время, уровень ожирения за последние два десятилетия, наоборот, вырос более чем в три раза, с 3% до 9,4%. В результате, каждый пятый ребенок школьного возраста или подросток в мире имеет избыточный вес – всего около 391 миллиона человек. Эксперты связывают рост показателей с глобальным переходом от традиционного рациона к питанию, основанному на ультрапереработанных продуктах, дешевых, калорийных и бедных питательными веществами.

«Это растущая проблема, которая напрямую влияет на здоровье и развитие детей. Мы не можем позволить пищевой индустрии вмешиваться в формирование государственной политики», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. Самые высокие показатели ожирения среди детей и молодежи зафиксированы в некоторых островных государствах Тихого океана, включая Ниуэ (38%), Острова Кука (37%) и Науру (33%). Но стоит отметить, что многие страны с высоким уровнем дохода также сталкиваются с серьёзной проблемой ожирения. Среди детей в возрасте от 5 до 19 лет ожирением страдают 27% в Чили, 21% в США и 21% в Объединённых Арабских Эмиратах.

ЮНИСЕФ предупреждает, что последствия для здоровья и экономические издержки бездействия потенциально огромны, что приведет к колоссальным потерям. К 2035 году глобальные экономические последствия ожирения и избыточного веса могут превысить 4 триллиона долларов ежегодно.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова