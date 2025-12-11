В Болгарии правительство подало в отставку

Глава правительства Болгарии Росен Желязков объявил о его отставке на фоне масштабных акций протеста и перед голосованием по вопросу доверия кабмину в парламенте.

Об этом сообщает ТАСС.

"Наша коалиция обсудила события последнего времени. Нет сомнений, что в парламенте наше правительство получило бы поддержку и вотум недоверия не был бы успешным. Но наше желание - быть на уровне требований общества. Власть зависит от народа, и мы слышим голоса протестующих, должны быть на высоте их требований.

Об отставке правительства говорили и молодые, и старые, эта гражданская энергия должна быть поддержана.

Уведомляю, что перед голосованием по вотуму недоверия правительство подает в отставку", - сказал премьер, чье выступление транслировало Болгарское национальное телевидение.