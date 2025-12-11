Государственный обвинитель: Оккупация Арменией азербайджанских территорий – неоспоримый факт

Хотя оккупация Арменией территорий Азербайджанской Республики – неоспоримый факт, и многочисленные доказательства, представленные на судебном заседании, были подтверждены, это не уменьшает и не освобождает от ответственности обвиняемых, являющихся ключевыми фигурами созданного им преступного сообщества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев в ответ на реплику стороны обвинения на суде над 15 гражданами Армении.

«Поскольку упомянутые многочисленные преступления были совершены при организации и поддержке именно военного и политического руководства Армении, они были совершены также при участии преступного сообщества, к которому присоединились нынешние обвиняемые в различное время. В определенные периоды часть нынешних обвиняемых формально занимала должности в военном или политическом руководстве армянского государства. То есть в этом смысле армянское государство и надуманный режим действовали как единый организм в контексте организации, совершения и сохранения оккупации», – добавил государственный обвинитель.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.