First News Media19:05 - Сегодня
Известные братья Либерманы обсудили в Баку будущее ИИ - ФОТО

Серийные предприниматели Даниил и Давид Либерманы, известные в сфере высоких технологий и проживающие в США, посетили Баку.

Об этом Либерманы сообщили в своих социальных сетях.

В ходе визита они встретились с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Братья Либерманы отметили продуктивность встречи, на которой обсуждались перспективы развития искусственного интеллекта, вычислительной инфраструктуры и связанных технологий в Азербайджане. Особое внимание было уделено возможностям использования децентрализованных решений как в национальных проектах, так и в совместных инициативах с государствами Центральной Азии, странами Персидского залива и Турцией.

Предприниматели подчеркнули, что такой подход может способствовать созданию новой технологической архитектуры, ориентированной на более широкие экономические и социальные задачи. По их словам, спрос на распределённые AI-решения становится стратегическим для государств, бизнеса и общества.

«Гонка началась», - подытожили Либерманы, отмечая важность активного развития технологических инициатив.

Отметим, что Братья Либерманы давно зарекомендовали себя в технологической индустрии. Они занимались разработкой технологий дополненной реальности: их стартап Kernel AR в 2016 году был приобретён компанией Snap Inc. Кроме того, они инвестируют в перспективные проекты и продвигают инициативу «инвестиций в людей» через созданную ими компанию The Libermans Company.

