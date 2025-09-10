Новый министр здравоохранения Швеции упала в обморок в ходе выступления - ВИДЕО

Новоназначенный министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время своей первой пресс-конференции в новом статусе.

Инцидент произошел на следующий день после ее назначения на должность, передает шведский телеканал SVT.

Ланн упала прямо у трибуны, ударившись головой. После оказания первой помощи министр ненадолго вернулась к журналистам и объяснила, что обморок произошел из-за резкого падения уровня сахара в крови.

Несмотря на это, пресс-конференцию было решено перенести.

