Трамп столкнулся с протестом в ресторане - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп столкнулся с протестом пропалестинских активистов, которые назвали его «Гитлером нашего времени» во время ужина в Вашингтоне.

Сообщается, что Трамп угостил членов своей администрации ужином в ресторане Joe's Seafood, расположенном всего в двух шагах от Белого дома.

По данным редактора раздела о кулинарии издания Washingtonian, перед приездом президента ресторан был оцеплен агентами секретной службы, которые проводили проверки безопасности и не пускали посетителей, надеющихся занять столик без предварительной записи.

Но когда президент сел за стол, несколько женщин начали громко протестовать, о чем свидетельствует видеозапись, опубликованная репортером CNN в социальных сетях.

Женщины стояли в ресторане и кричали: «Свободу Вашингтону! Свободу Палестине! Трамп - Гитлер нашего времени!», пока сотрудники правоохранительных органов не вывели их на улицу.

Другие посетители освистывали Трампа и членов администрации, в то время как протестующие продолжали скандировать лозунги и держали палестинские флаги.

По имеющимся данным, протестующие были членами женской антивоенной активистской организации Code Pink. Организация заявила, что борется за Газу и безопасность жителей Вашингтона.

«Трамп посмотрел нам в глаза, и мы добились того, что он никогда не сможет спокойно пообедать, пока общины находятся в осаде», - написала группа в Instagram.

На ужине с Трампом присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

In a video obtained by CNN, you can see the president is approached by protestors chanting “Free DC” and “Free Palestine” as he makes his way to his table pic.twitter.com/593jx6qMc7 — Samantha Waldenberg (@Sam_Waldenberg) September 10, 2025

Источник: MigNews