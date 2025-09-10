В посольстве Украины в Азербайджане открыта книга соболезнований, приспущен флаг.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в социальных сетях.

Дипломат отметил, что в результате атаки со стороны России в посtлке Яровая Донецкой области погиб по меньшей мере 21 мирный житель, более 20 человек получили ранения. В связи с этим во всех посольствах и консульствах Украины приспущены флаги и открыты книги соболезнований.