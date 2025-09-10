Фон дер Ляйен предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе отменить правило единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений.

"Мы должны перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в том числе во внешней политике. Настало время избавиться от практики единогласного голосования. Мы должны позволить ЕС действовать быстрее и достигать результатов", - сказала она.

Источник: РИА Новости