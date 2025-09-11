Токаев: в Казахстане не обсуждается установление парламентской республики

Обсуждение установления парламентской республики в Казахстане не ведется.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" по-прежнему сохраняется", - приводит слова президента Казахстана его пресс-служба.