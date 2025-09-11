В Азербайджане могут ввести дифференцированные тарифы на воду

В будущем в Азербайджане планируется дифференциация тарифов на воду для разных категорий пользователей.

Об этом Report сказал начальник Государственной службы контроля за охраной водных ресурсов Рафиг Асланов.

По его словам, цель инициативы – справедливое распределение для малообеспеченных семей и предпринимателей, расходующие больше воды.

«Речь идет не о повышении цен, а о введении различий между категориями потребителей. Решение о повышении тарифов находится в компетенции соответствующих органов», - подчеркнул он.

По его мнению, в числе приоритетов также предотвращение неэффективного использования водных ресурсов, усиление контроля за трансграничными реками, правильный учет водоемов и охрана окружающей среды, а также просвещение населения и субъектов предпринимательства.