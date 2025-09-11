 Взрыв на полигоне в Узбекистане: есть пострадавшие | 1news.az | Новости
Взрыв на полигоне в Узбекистане: есть пострадавшие

15:40 - Сегодня
На полевом учебном полигоне в Нукусе (Узбекистан) во время проведения практического занятия 10 сентября произошёл взрыв.

Об этом передает УзА со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Узбекистана.

По данным ведомства, взрыв произошёл из-за срабатывания детонационного шнура специального взрывного устройства, предназначенного для учебных целей.

В результате 10 военнослужащих, участвовавших в учениях, получили травмы различной степени тяжести.

8 из них госпитализированы.

«Всем пострадавшим своевременно была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время, благодаря принятым мерам, их здоровье восстанавливается», — говорится в сообщении.

По факту назначено служебное расследование, ответственные руководители проводят проверку.

