США решили снять санкции с Белавиа, возобновить работу посольства в Минске

Представитель президента США Джон Коул заявил главе Беларуси Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании Белавиа.

"Я бы хотел иметь в виду, что произошел очень важный телефонный разговор, когда президент (США Дональд - ред.) Трамп позвонил вам из своего президентского самолета по пути на Аляску, очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить вам еще раз, что я и сделал. Но я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с Белавиа", - сказал Коул в ходе встречи с Лукашенко в четверг в Минске, передает Белта.

Также было сообщено, что посольство США может возобновить работу в Минске в ближайшем будущем.

Видео встречи разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".