Трамп подарил Лукашенко запонки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок белорусскому президенту Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом - официальная резиденция президентов США в Вашингтоне.

Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель президента США Джон Коул, сообщило агентство Белта.

"Я уже выходил из Овального кабинета. Он (Трамп) меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту", - рассказал Коул.

"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома", - сказал Лукашенко, рассматривая подарок, и добавил, что он постарается в долгу не остаться.