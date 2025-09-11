 При поддержке PASHA Holding более 12 тысяч детей из малообеспеченных семей будут обеспечены школьными принадлежностями - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

При поддержке PASHA Holding более 12 тысяч детей из малообеспеченных семей будут обеспечены школьными принадлежностями - ФОТО

First News Media16:40 - Сегодня
Продолжая социальное партнёрство с Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, PASHA Holding, как и в предыдущих годах, продолжает поддержку детей из малообеспеченных семей, обеспечивая их школьными принадлежностями.

Компания планирует в преддверии нового учебного года обеспечить школьными наборами более 12 900 семей, получающих адресную государственную социальную помощь в Баку и регионах, чьи дети в этом году впервые пойдут в первый класс. Эта инициатива направлена не только на создание более равных условий для начала школьной жизни, но и на поддержку социального благополучия и снижение финансовой нагрузки малообеспеченных семей. Рюкзаки, школьная форма и другие необходимые принадлежности, предоставленные PASHA Holding в рамках КСО, доставляются малообеспеченным семьям сотрудниками Агентства.

Проект является частью серии долгосрочных социальных инициатив, реализуемых в соответствии с принципами PASHA Holding по поддержке общества и продвижению инклюзивного развития.

