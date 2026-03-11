В Масаллы 21-летний мужчина погиб в ДТП, управляя автомобилем без прав - ВИДЕО

В Масаллинском районе дорожно-транспортное происшествие, совершённое 21-летним мужчиной, не имевшим водительских прав, привело к его гибели.

Орхан Заманов сел за руль автомобиля марки Mercedes, принадлежащего его односельчанину Кенану Руфуллаеву - около 02:00 ночи, двигаясь по территории села Махмудавар, где они проживают, он потерял управление и врезался в каменный забор, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции

В результате аварии 21-летний О.Заманов скончался на месте от полученных травм, а К.Руфуллаев, который доверил ему управление автомобилем, получил травмы и был госпитализирован.

«Ещё раз обращаем внимание, что управление транспортным средством лицами, не имеющими водительских прав, а также доверие автомобиля таким лицам является грубым нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к тяжёлым и необратимым последствиям. От водителей и владельцев транспортных средств требуется избегать подобного безответственного поведения, чтобы не подвергать риску свою безопасность и безопасность других участников движения», - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.