Сердар Кылыч: Армения позитивно относится к открытию границы

Армения позитивно относится к вопросу открытия границы с Турцией.

Как сообщает Anadolu, об этом журналистам заявил специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.

Говоря о Зангезурском коридоре, он отметил не только региональную, но и международную значимость данной транспортной линии.

"Эта линия коммуникации очень важна. Зангезурский коридор имеет решающее значение для обеспечения связи не только между Арменией и Турцией, но и со всей Центральной Азией и тюркоязычными республиками. Мы стремимся открыть его в краткие сроки, следуя указаниям нашего президента, и внести вклад в экономику обеих стран, особенно Игдыра и Карса", - отметил Кылыч.

По его словам, ведется ряд работ в сотрудничестве со спецпредставителем в Армении для развития двустороннего и многостороннего экономического партнерства.

Дипломат сообщил, что возглавляемая им делегация направятся в Ереван через погранпункт Алиджан в Ыгдыре для проведения ряда встреч.