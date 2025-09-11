На суде обнародованы документы о фактах агрессии Армении против Азербайджана

11 сентября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Один из оглашенных в суде документов повествовал о факте обстрела Садарака 24 марта 1990 года с территории села Ерасх Араратского района Армении, когда были выпущены 2 ракеты.

Следующие оглашенные документы касались ранения нескольких человек в селе Шада Шахбузского района, а также фактов обстрела сел Гышлаг и других населенных пунктов Товузского района. Следствием было установлено, что 27 марта 1990 года, начиная примерно с 17:00 и до полуночи, с территории Шамшаддинского района Армении подверглись интенсивному обстрелу из стрелкового оружия села Гышлаг, Юхары Хаджаллы и Алибейли Товузского района. В результате среди мирного населения были пострадавшие.

Кроме того, был оглашен документ по факту убийства Вели Зейналова. Отмечалось, что 27-28 марта 1990 года с территории Армении с применением оружия различного калибра было совершено нападение на село Гярмячатаг Бабекского района, были сожжены 10 домов и застрелен из автомата начальник юридического отдела Нахчыванского областного комитета Вели Зейналов.

Согласно другому оглашенному документу, 11 июля 1990 года на 93-м километре дороги Барда-Истису, близ села Гёзлюкёрпю Агдеринского района, колонна из 16 автомобилей подверглась обстрелу из автоматического оружия. В результате один человек погиб, множество людей получили ранения.

Другие оглашенные документы касались нападения на Садарак в марте 1990 года, взятия в заложники в Шуше Ашрафа Агаларова, обстрела из стрелкового оружия 25 апреля села Гярмячатаг Бабекского района, в результате чего несколько человек получили ранения, а также факта обстрела 13 июня автоколонны в селе Бадара Аскеранского района, где также были пострадавшие.

В результате вооруженного нападения на село Гёйялли Гядабейского района были убиты Исмаил Нуриев, Мадад Нагиев и Ибрагим Оруджев, а Ильхам Исмаилов был избит, взят в плен и вывезен в Армению, где удерживался в заложниках в течение 21 дня.

Кроме того, были оглашены документы по фактам убийства Денмяза Азизова, Шамо Чобанова, Сяхяр Аскеровой, Ильхама Алиева, захвата в заложники Эльдара Алиева и ранения Рази Талышева.

17 августа 1990 года во время убийства Фазиля Мехтиева были ранены еще два человека - Виктор Гасанов и Кямаледдин Эминов. Согласно документам, пострадавшие в своих показаниях сообщили, что по ним стреляли трое военнослужащих-бородачей, переговаривавшихся на армянском языке.

Другие оглашенные документы касались фактов ранений Фагата Мустафаева, Мамеда Мамедова, Юниса Гулиева, Ульфата Гараева, Танрыверди Нагиева, Гумбата Поладова, Эльчина Намазова, Этибара Алиева и Гюндуза Рагимова.

В очередном оглашенном на суде документе отмечался факт вооруженного нападения на автомобиль марки «ГАЗ-52». В результате происшествия в Лачине местные жители - братья Эльман и Ханоглан Сулеймановы были убиты, а их брат Эльхан Сулейманов получил ранение.

Другие оглашенные документы касались подрыва 15 сентября 1990 года здания вещания телевизионных и радиопередач в Ханкенди, подрыва 14 октября пассажирского вагона на Ханкендинской железнодорожной станции, обстрела 11 сентября села Ходжавенд Ходжавендского района, подрыва моста на 57-м километре автодороги Агдам-Физули, разрушения станций Кярдживан-Астазур-Нахчыван, убийства Мехбалы Алиева, Расима Мамедова, Адиля Мамедова, Ахмеда Джавадова и Имамверди Гаджиева, а также факта захвата в заложники Шакира Мамедова.

Следующий оглашенный документ касался событий 30 ноября 1990 года, когда близ Ханкенди, во время следования автобуса отряда спецназа полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики на дежурство в аэропорт Ходжалы, был подорван мост, по которому проезжал автобус, после чего он подвергся обстрелу. В результате происшествия младший сержант Рафиг Юнусов получил ранение. Согласно документам, обвиняемый Самвел Бабаян в своих показаниях сообщил, что дорогу, по которой следовал автобус, взорвал армянский отряд под командованием армянина по прозвищу «Гаго».

В тот же день было совершено покушение на жизнь сотрудников районного отдела внутренних дел Ханларского (ныне Гёйгёльского) района. Сообщалось, что в ходе инцидента несколько участковых инспекторов, исполнявших служебные обязанности, погибли на месте, нескольким были причинены тяжкие телесные повреждения, один человек пропал без вести.

Следующий оглашенный документ касался факта захвата в заложники 22 октября в Аскеранском районе водителя автомобиля марки «УАЗ» Эльхана Гулиева и пассажиров - Гялямзар Гаджиевой и ее 12-летнего сына Эльшана Гаджиева.

Были также оглашены документы по факту убийства Салатын Аскеровой и других лиц. Сообщалось, что 9 января 1991 года корреспондент газеты «Молодежь Азербайджана» Салатын Аскерова, а также военнослужащие советской армии - полковник-лейтенант Олег Ларионов, начальник штаба военной комендатуры Лачинского района, майор Игорь Иванов и сержант Иван Гойек следовали на автомобиле марки «УАЗ-469» с государственным регистрационным номером 30-14 НБ (за рулем находился Иван Гойек) по мосту, расположенному на 141-м километре автодороги Евлах-Лачин. Автомобиль был обстрелян армянами. В результате все вышеперечисленные лица были умышленно убиты.

Судебный процесс продолжится 12 сентября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.