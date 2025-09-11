Пять стран потребовали провести экстренное заседание СБ ООН из-за вторжения российских дронов в Польшу

Словения, Дания, Греция, Франция и Великобритания затребовали экстренное заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

На заседание будет обсуждаться нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.

В ночь на 10 сентября несколько десятков российских дронов залетели на территорию Польши. Некоторые из них были сбиты; на перехват беспилотников даже поднимались истребители.

Инцидент вызвал международный скандал: власти Польши обвинили Россию в «акте агрессии» и «масштабной провокации»; российские военные в ответ заверили, что «объекты поражения на территории Польши не планировались»; а президент США Дональд Трамп прокомментировал эпизод то ли констатацией, то ли призывом «Here we go!»