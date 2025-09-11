Будут перезахоронены еще четверо пропавших без вести шехидов Первой Карабахской войны - ФОТО

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан распространила информацию о времени и месте проведения церемоний захоронения лиц, считавшихся пропавшими без вести и чьи останки были найдены во время раскопочных работ на освобожденных территориях.

Как сообщили 1news.az в ведомстве, 12 сентября будут перезахоронены останки четырех военнослужащих.

Останки Мурада Велиева будут перезахоронены на кладбище в селе Нутех Губинского района, Джалала Абдуллаева — в поселке Гобустан Гарадагского района Баку, Аяза Зарбалиева — на Аллее шехидов в городе Гейчай, Векила Гаибова — на кладбище в селе Гамерван Габалинского района.