Пугачёва в интервью Гордеевой рассказала о совете Муслима Магомаева и дружбе с Фарманом Салмановым - ВИДЕО

Алла Пугачева, одна из самых знаковых фигур российской эстрады, впервые после своего отъезда из России дала большое интервью - журналистке Катерине Гордеевой.

Беседа длилась более трёх с половиной часов и затронула самые разные темы, начиная от причин её отъезда после начала войны в Украине до личных воспоминаний, взглядов на судьбу и размышлений о времени и уходе из публичной жизни.

Особое место в беседе заняли воспоминания о людях, которые оказали влияние на её жизнь и карьеру. Среди них легендарный певец и музыкант Муслим Магомаев. После отъезда Пугачева столкнулась с яростной критикой со стороны коллег, некоторых политиков и общественных деятелей. И она рассказала о том, как Магомаев предупреждал её о важности вовремя уходить со сцены и из публичной жизни:

«Я была поражена таким количеством оскорблений... так поражена... но не удивлена. Я знала, что так будет. Когда я была юна и только начинала, то меня окружали люди очень умные и талантливые. Такие как Лидия Русланова, Муслим Магомаев, Клавдия Ивановна Шульженко. Они все очень скромно жили... и Муслим всегда говорил: "Уходи в 60". Я спрашивала, а почему не в 61? А он отвечал: "Клянусь, после 60 начнется ужас, тебя будут принижать и отменять". Я поверила и ни капли не жалею об этом. И понимаю, что со сцены и с политической арены нужно уходить вовремя, просто вовремя, а то потом против тебя же пойдут».

В интервью Пугачёва также рассказала о своей связи с Тюменью, городом, который она назвала священным, и о людях, которые тогда поверили в неё и поддержали. Среди них она отметила и знаменитого азербайджанского геолога Фармана Салманова, который, по словам певицы, сыграл важную роль в её жизни:

«...Тюмень для меня священный город. Я познакомилась там с удивительными людьми — Эрвье, Салманов... какой же он человек был. Они так поверили в меня, им так нравилось, как я пою. Боже мой, как же они говорили обо мне, как много меня ожидает и что они, если что, всегда помогут. Это были мои первые поклонники, которым я поверила».

Напомним, что Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин покинули Россию после начала войны с Украиной. Позже певица просила российские власти признать и её «иностранным агентом», вслед за мужем.

Джамиля Суджадинова

