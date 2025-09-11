 Пугачёва в интервью Гордеевой рассказала о совете Муслима Магомаева и дружбе с Фарманом Салмановым - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Пугачёва в интервью Гордеевой рассказала о совете Муслима Магомаева и дружбе с Фарманом Салмановым - ВИДЕО

First News Media11:13 - Сегодня
Пугачёва в интервью Гордеевой рассказала о совете Муслима Магомаева и дружбе с Фарманом Салмановым - ВИДЕО

Алла Пугачева, одна из самых знаковых фигур российской эстрады, впервые после своего отъезда из России дала большое интервью - журналистке Катерине Гордеевой.

Беседа длилась более трёх с половиной часов и затронула самые разные темы, начиная от причин её отъезда после начала войны в Украине до личных воспоминаний, взглядов на судьбу и размышлений о времени и уходе из публичной жизни.

Особое место в беседе заняли воспоминания о людях, которые оказали влияние на её жизнь и карьеру. Среди них легендарный певец и музыкант Муслим Магомаев. После отъезда Пугачева столкнулась с яростной критикой со стороны коллег, некоторых политиков и общественных деятелей. И она рассказала о том, как Магомаев предупреждал её о важности вовремя уходить со сцены и из публичной жизни:

«Я была поражена таким количеством оскорблений... так поражена... но не удивлена. Я знала, что так будет. Когда я была юна и только начинала, то меня окружали люди очень умные и талантливые. Такие как Лидия Русланова, Муслим Магомаев, Клавдия Ивановна Шульженко. Они все очень скромно жили... и Муслим всегда говорил: "Уходи в 60". Я спрашивала, а почему не в 61? А он отвечал: "Клянусь, после 60 начнется ужас, тебя будут принижать и отменять". Я поверила и ни капли не жалею об этом. И понимаю, что со сцены и с политической арены нужно уходить вовремя, просто вовремя, а то потом против тебя же пойдут».

В интервью Пугачёва также рассказала о своей связи с Тюменью, городом, который она назвала священным, и о людях, которые тогда поверили в неё и поддержали. Среди них она отметила и знаменитого азербайджанского геолога Фармана Салманова, который, по словам певицы, сыграл важную роль в её жизни:

«...Тюмень для меня священный город. Я познакомилась там с удивительными людьми — Эрвье, Салманов... какой же он человек был. Они так поверили в меня, им так нравилось, как я пою. Боже мой, как же они говорили обо мне, как много меня ожидает и что они, если что, всегда помогут. Это были мои первые поклонники, которым я поверила».

Напомним, что Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин покинули Россию после начала войны с Украиной. Позже певица просила российские власти признать и её «иностранным агентом», вслед за мужем.

Джамиля Суджадинова

Читайте по теме:

Алла Пугачева посетила могилу Муслима Магомаева

Алла Пугачева рассказала об обещании Муслиму Магомаеву: «Всегда держу свое слово»

Фарман Салманов: «Я нашел нефть. Вот так. Салманов»

«Вот так. Салманов». Российскому аэропорту присвоено имя азербайджанского нефтяника

Поделиться:
864

Актуально

Общество

Во время Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в некоторых школах занятия будут ...

Политика

Представители Азербайджана и Армении посетили Сюник и Зангилан

Общество

Минюст и Агентство господдержки НПО предостерегли от незаконного учреждения ...

Экономика

Украина перестала получать азербайджанский газ

Lifestyle

Пугачёва в интервью Гордеевой рассказала о совете Муслима Магомаева и дружбе с Фарманом Салмановым - ВИДЕО

Диджей &ME поделился впечатлениями от Баку после масштабного шоу на Площади флага - ВИДЕО

Гамида Омарова впервые стала бабушкой - ФОТО

Назван заказчик убийства рэпера Тупака Шакура - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Азербайджанец вошёл в число лучших по результатам конкурса Максима Фадеева - ФОТО

Правила жизни Джорджо Армани: «Я принес жизнь в жертву работе, и если бы можно было начать сначала…»

Гамида Омарова впервые стала бабушкой - ФОТО

Милан объявил день траура в связи со смертью Джорджо Армани

Последние новости

В Азербайджане уволены 18 директоров детских садов

Сегодня, 12:40

Азербайджанские выпускники пробиваются в лучшие университеты мира

Сегодня, 12:35

Представители Азербайджана и Армении посетили Сюник и Зангилан

Сегодня, 12:32

В Карабахе более 200 детей будут охвачены дошкольным образованием

Сегодня, 12:30

После замены счётчиков в бакинской многоэтажке произошла утечка газа - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Польша закрывает границу с Беларусью на неопределенный срок

Сегодня, 12:25

Пашинян может встретиться с Путиным во время визита в Москву

Сегодня, 12:18

Минюст и Агентство господдержки НПО предостерегли от незаконного учреждения орденов и медалей

Сегодня, 12:15

Министр: «Родители смогут оценивать работу директора школы»

Сегодня, 12:10

Армения не рассматривает вывод со своей территории российской военной базы

Сегодня, 12:05

Буллинг в школах: к чему он приводит и как его избежать? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Украина перестала получать азербайджанский газ

Сегодня, 11:57

Во время Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в некоторых школах занятия будут проводиться онлайн - министр

Сегодня, 11:55

Эмин Амруллаев: «Сертификация - это не только увольнение учителя»

Сегодня, 11:53

В новом учебном году в Азербайджане будет 2,2 миллиона обучающихся

Сегодня, 11:45

Министр: «Воспитатели, работающие в детских садах, будут проходить сертификацию»

Сегодня, 11:35

Дорожная полиция обратилась к участникам движения перед 15 сентября

Сегодня, 11:20

Пугачёва в интервью Гордеевой рассказала о совете Муслима Магомаева и дружбе с Фарманом Салмановым - ВИДЕО

Сегодня, 11:13

«Схватила за горло и подняла»: шокирующее заявление матери о поведении воспитательницы - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной

Сегодня, 11:00
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05