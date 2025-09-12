 Сенатор: Мир между Баку и Ереваном имеет важное значение для Центральной Азии | 1news.az | Новости
Политика

Сенатор: Мир между Баку и Ереваном имеет важное значение для Центральной Азии

First News Media
Сенатор: Мир между Баку и Ереваном имеет важное значение для Центральной Азии

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном имеет важное геополитическое значение для Центральной Азии.

Как передает Report, об этом заявил сенатор (республиканец от Монтаны) Стив Дэйнс на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, противники США подрывают усиленное взаимодействие Вашингтона со странами Центральной Азии.

"Тот прорывной мирный договор, который был подписан с участием президента [США Дональда] Трампа между Азербайджаном и Арменией, ... имеет значительные геополитические последствия для Центральной Азии", - указал политик.

Дэйнс коснулся вопроса, что Соединенные Штаты "переворачивают страницу от предыдущей администрации", рассматривая реальные инвестиции и более тесное сотрудничество. Он также отметил, что установление прочных отношений между США и странами Центральной Азии имеет решающее значение для американской национальной безопасности.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа подписали совместную декларацию из 7 пунктов и парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

Кроме того, лидеры Азербайджана и США подписали Меморандум о взаимопонимании между Баку и Вашингтоном о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства между двумя сторонами.

Вместе с тем, Трамп подписал документ о приостановке исполнения 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы".

