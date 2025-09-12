 Опасный тренд в TikTok: Подрезанные уголки губ - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Опасный тренд в TikTok: Подрезанные уголки губ - ВИДЕО

First News Media13:25 - Сегодня
Опасный тренд в TikTok: Подрезанные уголки губ - ВИДЕО

В последние недели TikTok заполонили тревожные видео, на которых, как утверждается, девушки подрезают уголки своих губ, чтобы добиться «идеальной» широкой улыбки

Однако, как выяснилось, далеко не все эти ролики отражают реальность. Так, многие участницы тренда используют макияж и контуринг, создавая иллюзию хирургического вмешательства, и лишь малая часть действительно может поддаться искушению попробовать что-то радикальное на себе.

Хоть в качестве безопасной альтернативы многие пользователи прибегают к макияжу, но и тут есть подвох: видео в TikTok часто намеренно вводят зрителей в заблуждение, утверждая, будто они действительно подрезали себе уголки губ, что создаёт ложные ожидания и может подталкивать уязвимых подростков к необдуманным действиям.

Ведь именно они особенно восприимчивы к таким трендам из-за стремления соответствовать сверстникам и искать подтверждение собственной идентичности.

Стоит отметить, что медицинские специалисты предупреждают о серьёзных рисках, связанных с попытками самостоятельно изменить форму губ. Дерматологи и пластические хирурги отмечают, что даже минимальное вмешательство может привести к образованию келоидных рубцов, инфицированию тканей и нарушению кровоснабжения.

В худшем случае возможно повреждение лицевого нерва и некроз мягких тканей, последствия которого трудно исправить. Это чревато долгими рубцами, с которыми потом сложно работать. Именно поэтому даже любопытство или желание повторить «тренд» дома может обернуться серьёзной медицинской проблемой.

Таким образом, даже если большинство роликов являются фейком, важно помнить о реальных рисках, связанных с попытками изменить губы радикальными способами. Родителям и подросткам следует сохранять критическое мышление и осознавать, что визуальная привлекательность в социальных сетях часто иллюзорна.

Джамиля Суджадинова

