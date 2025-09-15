McDonald’s Azərbaycan обеспечил школьными принадлежностями первоклассников из семей шехидов по всему Азербайджану - ФОТО

В преддверии нового учебного года McDonald’s Azərbaycan вместе с Государственным фондом социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ), как и в прошлом году, обеспечили школьными принадлежностями детей шехидов, которые в 2025 году впервые сядут за школьные парты.

170 первоклассников по всей стране получили полные наборы канцелярии и портфели — все комплекты были доставлены в регионы, чтобы каждый ребёнок мог начать учебу с полным набором школьных принадлежностей.

В Баку вручение школьных наборов ко Дню знаний прошло в одном из ресторанов McDonald’s — сотрудники ресторана передали подарки детям шехидов из столицы, сделав начало учебного года для них особенно радостным.

Инициатива реализована в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты. Документ направлен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности и стал основой для множества совместных инициатив, поддерживающих детей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.