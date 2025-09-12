Эра персонального ИИ: чем Acer удивил мировую общественность на IFA 2025 в Берлине - ФОТО

В устройствах Acer ИИ уже не опция, а новая норма.

Топовые ноутбуки справляются с инженерными расчётами и обучением нейросетей, а встроенные ИИ-ассистенты берут на себя рутину.

На глобальной пресс-конференции в рамках выставки IFA 2025 Acer представила новинки, которые будут задавать тренды индустрии. Компания показала, какими должны быть устройства в мире, где всё больше задач выполняет искусственный интеллект.

Predator Helios 18P AI —больше, чем геймерский ноутбук

Одним из главных героев пресс-конференции стал Predator Helios 18P AI. Этот 18-дюймовый ноутбук — не просто игровая модель, а полноценная альтернатива стационарной рабочей станции. Он создан для задач, выходящих за рамки гейминга: генерации и обработки изображений, 3D-визуализации, видеомонтажа, инженерных расчётов, обучения нейросетей.

В отличие от привычных игровых ноутбуков, рассчитанных на переменные нагрузки во время сессий, Predator Helios 18P AI демонстрирует стабильно высокую производительность при длительной полной загрузке. Это достигается благодаря архитектуре, оптимизированной под профессиональные задачи, и передовой системе охлаждения. Эффективный отвод тепла обеспечивают шестое поколение вентиляторов AeroBlade, жидкая металлическая термопаста и векторные тепловые трубки.

Особого внимания заслуживает поддержка до 192 ГБ ECC-памяти — решения, характерного для серверов и рабочих станций. Такая память позволяет автоматически обнаруживать и исправлять ошибки, снижая риск сбоев и потери данных.

Для специалистов, работающих с изображением, в Predator Helios 18P AI установлен mini LED-дисплей с разрешением 4K, яркостью 1000 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Картинка остаётся чёткой и читаемой даже под прямыми солнечными лучами.

Также в рамках игровой линейки Acer представила:

● настольные ПК Predator Orion 7000 и Orion 5000. Они оснащены процессорами последнего поколения, продвинутой системой охлаждения и поддерживают большой объём оперативной памяти и хранилища;

● монитор Predator X27U F8 с частотой обновления до 720 Гц для максимально плавного и быстрого игрового процесса;

● клавиатуру Predator Aethon 550 с тремя режимами подключения – проводным, Bluetooth и 2.4 ГГц.

● обновленную линейку игровых ноутбуков, настольных ПК и мониторов Nitro.

Ноутбук Swift Air 16 — флагман эры персонального ИИ

Ноутбук Swift Air 16 удивляет уже на старте: при диагонали 16 дюймов он весит меньше килограмма, но при этом демонстрирует внушительную мощность. В его основе лежит процессор нового поколения AMD Ryzen™ AI 300 Series: быстрый, энергоэффективный и устойчивый к перегреву. За интеллектуальные функции отвечает встроенный нейропроцессор. Среди них — Recall, которая позволяет «отмотать» назад действия пользователя и вернуться к ранее открытым документам или сайтам. Система восстанавливает контекст работы и помогает быстро продолжить с нужного места.

Кроме того, обновлённый поиск в Windows теперь ориентируется не на ключевые слова, а на смысл запроса. Достаточно ввести, например, «расходы на командировку» — и система найдёт нужный документ, даже если он был сохранён под другим именем.

Swift Air 16 оснащен AMOLED-дисплеем высокого разрешения с яркостью и контрастностью, сопоставимой с профессиональными мониторами. А благодаря энергоэффективной архитектуре устройство способно работать до 13 часов без подзарядки.

Acer также представила серию устройств для работы, учёбы и повседневных задач. В число новинок вошли:

● планшеты Acer Iconia с ИИ-функциями и временем автономной работы до 16 часов;

● ультратонкие мониторы Amanada, вдохновленные японской философией баланса и простоты;

● бизнес-ноутбук TravelMate X14 AI с интегрированным ИИ;

● рабочая станция Veriton GN100 AI, разработанная для работы с большими моделями ИИ;

● лазерные проекторы Vero с экологичным, безртутным источником света.

Компания продолжает развивать и медицинское направление. На IFA 2025 был презентован aiMed — генеративный ИИ, который автоматизирует ведение медицинской документации и помогает снизить нагрузку на врачей. Дополнительно Acer представила новые решения платформы SpatialLabs Pro — теперь в неё входят 3D-инструменты для хирургического обучения и микроскопического анализа.

Оценить все новинки Acer 2025 можно по ссылке.

На правах рекламы